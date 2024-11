Programa Espaço Cultural tem tributo a Carlos Aranha e ‘Música Preta da PB – Parte 2’ O programa Espaço Cultural desta quinta-feira (14) celebra a “música preta” da Paraíba, em comemoração ao Mês da Consciência Negra... Portal Correio|Do R7 13/11/2024 - 14h49 (Atualizado em 13/11/2024 - 14h49 ) twitter

O programa Espaço Cultural desta quinta-feira (14) celebra a "música preta" da Paraíba, em comemoração ao Mês da Consciência Negra integrado a programação do Pretitudes, promovido pela Funesc. Haverá também uma homenagem ao jornalista Carlos Aranha, com apresentação e edição do jornalista e radialista Jãmarrí Nogueira. A transmissão ocorre pela Rádio Tabajara FM (105,5), das 22h à meia-noite. Durante todo o mês, o programa vai destacar artistas paraibanos que integram a cena preta em diversos gêneros musicais, como MPB, forró, rap, reggae e rock. Na playlist de hoje, canções de Sandra Belê, Nathalia Bellar, Chico César, Escurinho, Pedro Índio Negro, Gláucia Lima e Mebiah. O primeiro bloco será dedicado ao jornalista paraibano Carlos Aranha, falecido no último dia 11, aos 78 anos. Aranha, membro da APL, era também ator, diretor, escritor, cineasta, produtor cultural, cantor e compositor. O tributo inclui músicas de Aranha, interpretadas por ele e Gustavo Magno, e apresenta uma raridade sonora da década de 197.