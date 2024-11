Projeto ‘Viva o Centro com Música’ apresenta Curta Ópera, JP Bone e Rubacão Jazz O projeto “Viva o Centro com Música” apresenta nesta semana o Curta Ópera PB, JP Bone e a Big Band Rubacão Jazz. O evento acontece... Portal Correio|Do R7 21/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 21/10/2024 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O projeto “Viva o Centro com Música” apresenta nesta semana o Curta Ópera PB, JP Bone e a Big Band Rubacão Jazz. O evento acontece de quarta a sexta-feira, no Centro Cultural de São Francisco, no Centro Histórico de João Pessoa, sempre a partir das 17h30, com entrada e estacionamento gratuitos. Nesta quarta-feira (23), o grupo Curta Ópera PB, com a soprano Izadora França e o pianista Vinícius Sales, apresenta grandes óperas européias. Em seguida, o quarteto de trombones JP Bone se apresenta às 18h15, com repertório variado de música brasileira e clássica. Exposição ‘Lentes do Cangaço’ faz o público imergir na história nordestina Na quinta-feira (24), o Curta Ópera PB volta ao palco com os tenores Kleiton D’Araújo e Eduardo Cunha Lima. Logo após, a Big Band Rubacão Jazz, com 30 músicos, encerra a noite. O projeto também promove inovação tecnológica, utilizando software livre e hardwares acessíveis para gravação e sonorização de eventos, visando tornar o empreendedorismo musical mais acessível. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Projeto ‘Viva o Centro com Música’ apresenta Curta Ópera, JP Bone e Rubacão Jazz apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.