Projeto Viva o Centro Com Música apresenta repertório do clássico ao blues nesta quinta e sexta-feira O projeto promete envolver o público em uma experiência cultural única, com um repertório que vai desde a música lírica e clássica... Portal Correio|Do R7 07/11/2024 - 15h28 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O projeto promete envolver o público em uma experiência cultural única, com um repertório que vai desde a música lírica e clássica até o canto, passando pelo jazz, blues e sons regionais e internacionais, nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8). O evento acontece no Centro Cultural de São Francisco (CCSF), a partir das 17h30. A iniciativa é gratuita e aberta para todas as idades. As apresentações começam com os integrantes do Curta Ópera PB, com o barítono Eduardo Cunha Lima e o tenor Leonardo Domingos, acompanhados pelo pianista Hamurabi Ferreira. Na sequência se apresenta o Sexteto Paraíba de Metais. O grupo é formado atualmente por Alex Torres e Yuri Galdino (trompetes), Jorge Brito (trombone), Ana Karolina (trompa), Ivanilson Silvestre (tuba) e Lucas Anderson (bateria). O grupo se destaca pela sonoridade única e versatilidade, interpretando desde a música clássica até popular brasileira e contemporânea. Na sexta-feira (7), também no Centro Cultural São Francisco, haverá uma breve apresentação de ópera com os cantores líricos Izadora França, Leonardo Domingos, Kleiton D’Araújo e Eduardo Cunha Lima, acompanhados pelo pianista Hamurabi Ferreira. Excepcionalmente nesta sexta o combo instrumental Rubacão Jazz não se apresenta, voltando as suas apresentações normalmente na semana seguinte. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Projeto Viva o Centro Com Música apresenta repertório do clássico ao blues nesta quinta e sexta-feira apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.