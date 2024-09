Protagonista de Força de Mulher curte verão europeu ao lado do marido: ‘Encantada’

Özge Özpirinçci aproveita dia de barco ao lado do marido, Burak Yamantürk

(Foto: Reprodução/Instagram)

Özge Özpirinçci, a Bahar de Força de Mulher, aproveitou o verão europeu para curtir um dia de barco ao lado do marido, o também ator Burak Yamantürk, com quem tem uma filha. A protagonista da novela turca que conquistou o público da RECORD compartilhou as fotos com os fãs no Instagram. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Na legenda da publicação, a atriz ainda brincou ao se declarar para o amado. “Uma visão que também fiquei encantada neste verão! E as pedras atrás de nós”, escreveu Özge. Clique aqui e confira a postagem!

Seray Kaya, a Sirin da trama turca, deixou um emoji de coração acompanhado de uma rosa na postagem da colega de elenco.

Os fãs brasileiros também marcaram presença nos comentários da publicação, com elogios à atuação de Ozge e fizeram questão de dizer o quanto estão torcendo pela personagem na novela. “Admiro seu papel em Força de Mulher, não perco um capítulo”, disse uma seguidora.

