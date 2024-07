‌



A+

A-

Provas do concurso da Guarda Civil de Santa Rita (Foto: Divulgação/Fotos Públicas) Neste domingo (14), serão realizadas as provas do concurso público para a Guarda Civil Municipal de Santa Rita, Região metropolitana de João Pessoa. Os exames acontecerão no turno da tarde em três cidades: Santa Rita, João Pessoa e Cabedelo, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h. A duração das provas será de cinco horas. Os candidatos devem comparecer aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora em relação ao horário de fechamento dos portões, conforme recomendação no edital. Brasil pode ganhar mais 83 mil milionários até 2028; entenda projeção É obrigatório apresentar documento original com foto e o cartão de informação do candidato, disponível para impressão no site da organizadora do concurso. Além disso, o uso de canetas esferográficas transparentes nas cores azul ou preta é requisito indispensável. De acordo com as normas estabelecidas, estão proibidos durante a realização das provas equipamentos eletrônicos (ainda que desligados), livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, entre outros materiais não autorizados. Também não serão permitidos bolsas, relógios de qualquer espécie, óculos escuros, chapéus ou quaisquer acessórios de chapelaria. O concurso oferece um total de 40 vagas imediatas para o cargo de guarda civil municipal, além de 60 vagas para formação de cadastro reserva. Os salários iniciais variam de R$ 1.750,00 a R$ 4.900,00, com possibilidade de acréscimos por meio de gratificações e adicionais de qualificação acadêmica, conforme especificado no edital. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Provas do concurso da Guarda Civil de Santa Rita ocorrem neste domingo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.