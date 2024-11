Portal Correio |Do R7

“Provas são bem claras”, diz promotor sobre prisão de Fernando Cunha Lima O promotor de Justiça do Ministério Público da Paraíba (MPPB), Bruno Leonardo Lins, afirmou que o processo que pede a prisão do pediatra...

Médico pediatra Fernando Cunha Lima (Foto: TV Câmara/Reprodução)

O promotor de Justiça do Ministério Público da Paraíba (MPPB), Bruno Leonardo Lins, afirmou que o processo que pede a prisão do pediatra Fernando Paredes Cunha Lima está em fase final de instrução e que espera que, após a decisão da Justiça de decretar a prisão do médico, que ele receba uma “condenação justa pelos crimes que cometeu”.

Bruno explicou que o MPPB requereu por três vezes a prisão do pediatra na tentativa de impedir que ele cometesse novos crimes, mas o Tribunal de Justiça entendeu que não eram necessárias medidas cautelares como impedimento de exercer a profissão ou não manter contato com as vítimas.

“Houve o prosseguimento da ação penal com a colheita de depoimentos das vítimas e testemunhas, e todas as vítimas não só confirmaram o que já haviam dito na delegacia, como reforçaram o que aconteceu. Então as provas são bem claras de que o médico realmente praticou os crimes”, destacou o promotor.

A prisão de Fernando Cunha Lima foi decretada pela Justiça na manhã dessa terça-feira (5). A defesa do médico afirmou que irá recorrer da decisão por considerá-la “equivocada”.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp

ou

Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post “Provas são bem claras”, diz promotor sobre prisão de Fernando Cunha Lima apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.