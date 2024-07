Quase todas as praias da Paraíba estão próprias para banho, aponta relatório da Sudema

‌



Relatório de balneabilidade é emitido semanalmente pela Sudema (Foto: Divulgação/Secom-JP) O relatório semanal de balneabilidade das praias da Paraíba, divulgado pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), aponta que três trechos de praias do estado estão impróprios para banho nos próximos dias. Os trechos não recomendados aos banhistas estão em praias do município de Pitimbú, no Litoral Sul. Dois são na praia de Maceió (no final da Rua da Paz e em frente à desembocadura do riacho Engenho Velho), e um na praia de Acaú/Pontinha, em frente à desembocadura do Rio Goiana. A análise das amostras foi feita entre segunda-feira (8) e quarta-feira (10) e o relatório é válido até a próxima sexta-feira (19). Trechos impróprios Pitimbú Praia de Maceió: no final da Rua da Paz e em frente à desembocadura do riacho Engenho Velho

no final da Rua da Paz e em frente à desembocadura do riacho Engenho Velho Praia de Acaú/Pontinha: em frente à desembocadura do Rio Goiana