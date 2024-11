Reino dos Dinossauros é atração no Luzzco O Luzzco, primeiro espaço de arte imersiva em João Pessoa, prepara o espetáculo “Reino dos Dinossauros”, que vai até novembro em cartaz... Portal Correio|Do R7 29/10/2024 - 14h08 (Atualizado em 29/10/2024 - 14h08 ) twitter

O Luzzco, primeiro espaço de arte imersiva em João Pessoa, prepara o espetáculo “Reino dos Dinossauros”, que vai até novembro em cartaz no local. A atração mostra a era Jurássica despertando a curiosidade e encanto no imaginário de adultos e crianças. O Reino dos Dinossauros abre a sessão com um cenário em 2D, onde os visitantes podem conhecer detalhes fascinantes do mundo dos dinossauros, antes de serem transportados para uma floresta em alta resolução. Os dinos ganham vida por meio da computação tecnológica e são projetados de 11 projetores que oferecem imagens realistas, além de sons que auxiliam no processo imersivo e compõem a experiência lúdica. Além do “Reino dos Dinosaauros”, o Luzzco apresenta mais dois espetáculos, já conhecidos pelo público: Oceano Vivo e Mundo da Imaginação, que retornam para compor uma experiência mais emocionante para o público. Ingressos Os ingressos variam para atender a diferentes perfis de público. O valor da entrada inteira é R$ 70,00, enquanto a meia-entrada custa R$ 35,00 e está disponível para estudantes, menores de 16 anos, professores, idosos, clientes CredAmigo e advogados com OAB. Para famílias, o Combo Família, válido para quatro pessoas, sai por R$ 105,00. Às quartas-feiras, o ingresso promocional custa R$ 35,00 para duas pessoas. Pessoas com deficiência (PCD) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) são isentas, e um acompanhante também tem direito à meia-entrada. Crianças de até dois anos entram gratuitamente, o que faz do espetáculo uma opção acessível para famílias que buscam diversão e aprendizado em João Pessoa. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Reino dos Dinossauros é atração no Luzzco apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.