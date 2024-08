Reitor da UFPB afirma que universidade cresceu apesar de redução de repasses do Governo Federal O reitor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Valdiney Gouveia, afirmou que a instituição cresceu apesar das reduções de repasses... Portal Correio|Do R7 29/08/2024 - 17h42 (Atualizado em 29/08/2024 - 17h42 ) ‌



Universidade Federal da Paraíba (Foto: Divulgação)

O reitor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Valdiney Gouveia, afirmou que a instituição cresceu apesar das reduções de repasses do Governo Federal nos últimos anos, como constatado pelo Sou Ciência, ferramenta da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

De acordo com o gestor, quando assumiu o cargo, em novembro de 2020, a UFPB tinha um dos “piores orçamentos” entre as instituições federais, mas conseguiu redirecionar seus gastos e conseguiu aumentar a execução do orçamento para quase 100%.

Segundo o reitor, os cortes orçamentários permitiram a conclusão de obras como a Escola de Música e o Centro de Energias Alternativas e Renováveis, que estavam paradas no início da gestão.

A verba discricionária estipulada para a UFPB em 2024 foi de R$ 153 milhões – para 2025, esse valor deve aumentar para R$ 159 milhões, medida que ainda deve passar pela aprovação do Congresso Nacional e por sanção presidencial.

A equipe do Portal Correio tentou entrar em contato com a professora Terezinha Domiciano, que assumirá a reitoria a partir do próximo ano, para saber os planos da nova gestão sobre investimentos na UFPB, mas até a publicação desta matéria os contatos não foram respondidos.

O post Reitor da UFPB afirma que universidade cresceu apesar de redução de repasses do Governo Federal apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.