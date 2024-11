Reitora eleita da UFPB anuncia os primeiros nomes de sua equipe; confira A reitora eleita da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Terezinha Domiciano, anunciou nas redes sociais os primeiros nomes de sua... Portal Correio|Do R7 08/11/2024 - 12h28 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h28 ) twitter

Professoras Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega (Foto: Divulgação) A reitora eleita da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Terezinha Domiciano, anunciou nas redes sociais os primeiros nomes de sua equipe. Ela tomará posse no cargo em cerimônia a ser realizada na próxima quinta-feira (14), junto com a vice-reitora, a professora Mônica Nóbrega. Quem fará parte da equipe A professora Ana Cláudia da Silva Rodrigues foi escolhida como a nova pró-reitora de Graduação. Licenciada em Pedagogia e Ciências Agrárias pela UFPB, ela é especialista em Administração da Educação e em Avaliação da Educação pela Universidade de Brasília (UnB). Já o novo pró-reitor de Pós-Graduação será o professor titular do Departamento de Nutrição da UFPB, Evandro Leite de Souza. Ele é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFPB e doutor em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A doutora em Letras e mestre em Ciência da Informação, a professora Bernardina Freire de Oliveira, foi escolhida como a nova pró-reitora de Extensão. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Reitora eleita da UFPB anuncia os primeiros nomes de sua equipe; confira apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.