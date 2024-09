Resumão! Confira tudo o que já se sabe sobre A Fazenda 16 Falta pouco para a estreia de A Fazenda 16! Os fãs do reality rural vão acompanhar o programa a partir do dia 16 de setembro. Enquanto...

(Reprodução/Instagram)

Falta pouco para a estreia de A Fazenda 16! Os fãs do reality rural vão acompanhar o programa a partir do dia 16 de setembro. Enquanto aguarda, que tal rever todas as novidades, dicas e spoilers? As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Lotação recorde!

Segundo o diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, a nova temporada conta com um timaço de 24 peões. Mas nem todos vão entrar juntos, 20 vão direto para a sede, e quatro subirão do Paiol!

Paioleiros

Antes de virarem peões oficiais, oito participantes vão ficar confinados no Paiol! Seis deles são ex-participantes de realities, divididos em três homens e três mulheres. Os dois últimos são influenciadores do Kwai. Quem escolhe os quatro que sobem para a sede é o público!

Quá, quá, quá, colega!

Direto do elenco de A Fazenda 15, Márcia Fu se destacou no reality e ganhou um quadro de humor na 16ª temporada. Além disso, ela também vai aparecer em conteúdos digitais e na sabatina dos eliminados no programa ‘Hora do Faro’. Alguma dúvida de que ela vai brilhar?

Confinamento

O time de participantes será pré-confinado no dia 12 de setembro, data que também marca a coletiva de imprensa do reality!

Spoilers do diretor!

Carelli já soltou 12 dicas nas redes sociais e uma exclusiva para Fabíola Reipert sobre os futuros peões. Podemos aguardar uma mistura bombástica, com direito a ator famoso, alguém que teve gravidez polêmica, peoa que se envolveu com um famoso comprometido, personalidade conhecida por vários memes, peão que foi uma das crianças mais famosas do século 20, e muito mais!

Ele está de volta!

O Galinho apareceu no guarda-roupa de Adriane Galisteu em uma chamada de A Fazenda para deixar os fãs ainda mais animados. Na 15ª edição, o personagem teve aparições misteriosas em vários episódios. O que será que ele vai aprontar nesta temporada? Não esqueça: A Fazenda 16 estreia no dia 16 de setembro! Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Resumão! Confira tudo o que já se sabe sobre A Fazenda 16 apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.