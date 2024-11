Rússia multa Google em US$ 20 decilhões; valor supera todo o dinheiro existente no mundo A Rússia impôs, nessa terça-feira (29), uma multa ao Google de US$ 20 decilhões (aproximadamente R$ 115 decilhões na cotação atual),...

A Rússia impôs, nessa terça-feira (29), uma multa ao Google de US$ 20 decilhões (aproximadamente R$ 115 decilhões na cotação atual), por bloquear diversos veículos de mídia no YouTube desde 2020. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Segundo estimativas do Banco Mundial, o valor, de mais de 30 dígitos, supera todo o dinheiro existente no mundo, sendo a maior multa da história da humanidade e impossível de ser paga.

Pelo menos 15 veículos de imprensa processaram o Google e, diante do caso, o tribunal russo determinou que os canais do YouTube voltem a funcionar. Além disso, estabeleceu uma multa diária a ser paga em caso de descumprimento, que segue crescendo, inclusive com juros.

