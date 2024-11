Saiba o que abre e fecha nesse feriadão, em João Pessoa Em função do feriado nacional dessa sexta-feira (15), em que se comemora o dia da proclamação da República, órgãos públicos e alguns... Portal Correio|Do R7 14/11/2024 - 08h48 (Atualizado em 14/11/2024 - 08h48 ) twitter

(Foto: Reprodução/TV Correio) Em função do feriado nacional dessa sexta-feira (15), em que se comemora o dia da proclamação da República, órgãos públicos e alguns serviços deixam de funcionar, em João Pessoa. Veja a seguir, a lista com os horários dos shoppings, serviços públicos e transporte. Horários de Funcionamento: Shoppings: Mangabeira Shopping: Abertos das 10h às 22h. Mas bancos, serviços de câmbio, loterias e Sebrae (Mangabeira Shopping) estarão fechados. Academias vão atuar conforme horário determinado por cada rede.

Abertos das 10h às 22h. Mas bancos, serviços de câmbio, loterias e Sebrae (Mangabeira Shopping) estarão fechados. Academias vão atuar conforme horário determinado por cada rede. Shopping Tambiá: Lojas abertas das 9h às 20h e praça da alimentação aberta das 9h às 21h. O cinema funciona em horário próprio, de acordo com as sessões.

Lojas abertas das 9h às 20h e praça da alimentação aberta das 9h às 21h. O cinema funciona em horário próprio, de acordo com as sessões. Liv Mall: Lojas abertas das 13h às 21h. Estação Turma da Mônica funcionará das 12h às 21h e praça de alimentação das 12h às 22h. Rock&Ribs estará aberto das 12h às 00h. Já a alameda de serviços estará fechada.

Lojas abertas das 13h às 21h. Estação Turma da Mônica funcionará das 12h às 21h e praça de alimentação das 12h às 22h. Rock&Ribs estará aberto das 12h às 00h. Já a alameda de serviços estará fechada. Mag Shopping: Lojas, quiosques e alameda abertas das 9h às 21h. Praça de alimentação aberta das 10h às 22h. Cinema conforme a programação. Já a academia atuará das 8h às 18h e a turma do Jardim Brinquedoteca das 12h às 22h. Serviços Públicos: Prefeitura: Segunda a sexta, das 8h às 18h.

Segunda a sexta, das 8h às 18h. Correios: Segunda a sexta, das 9h às 17h | Sábado, das 9h às 12h.

Segunda a sexta, das 9h às 17h | Sábado, das 9h às 12h. Saúde: Postos de Saúde abertos de segunda a sexta, das 8h às 17h | Atendimento de urgência 24h. Transporte: Ônibus: De segunda a sexta, das 5h às 23h | Sábado, das 5h às 20h | Domingo, das 7h às 19h.

De segunda a sexta, das 5h às 23h | Sábado, das 5h às 20h | Domingo, das 7h às 19h. Trem: Segunda a sexta, das 5h às 23h | Sábado, das 6h às 22h | Domingo, das 7h às 21h. CBTU Os Veículos Leves sobre Trilhos (VLT’s) da Capital irão funcionar em horários especiais nesta sexta-feira (15). Confira os horários: Dia 15/11 – Sexta feira – Horário Especial – Das 04h40 às 18h04

Horários das partidas nas Estações Iniciais e destinos finais nos seguintes horários:

João Pessoa para Santa Rita – 04:40

De Santa Rita para Cabedelo – 05:12

De Cabedelo para Santa Rita – 06:21

De Santa Rita para Cabedelo – 07:43

De Cabedelo para Santa Rita – 08:54

De Santa Rita para Cabedelo – 10:03

De Cabedelo para Santa Rita – 11:14

De Santa Rita para Cabedelo – 12:25

De Cabedelo para Santa Rita – 13:38

De Santa Rita para Cabedelo – 15:02

De Cabedelo para Santa Rita – 16:26.

De Santa Rita para João Pessoa – 17:40 – Encerrando em João Pessoa – 18:04

