‌



A+

A-

II Salão Imobiliário da BMB tem 36 estandes (Foto: Divulgação) Imóveis novos, em construção, na planta e até lotes de terrenos estão sendo ofertados desde a última sexta até domingo, dia 14 de julho, na BMB. São casas e apartamentos em mais de 60 bairros de João Pessoa, e até oportunidades de negócios no interior da Paraíba. Salão Imobiliário da BMB tem participação da CEF e mais de 5 mil imóveis à venda A entrada facilitada e as várias opções de pagamento, como financiamento e cartões de crédito, têm chamado atenção dos visitantes que passam pelo Salão Imobiliário. Na avaliação dos representantes das imobiliárias e construtoras participantes, um evento como esse é importante para conseguir apresentar aos visitantes da Multifeira os imóveis. Com isso, eles esperam prospectar negócios no pós BMB. “Nosso objetivo é sempre fazer com que o cliente fique satisfeito”, afirmou Mayene Aguiar que é corretora de imóveis do estande da A2 Construtora. Caixa Econômica Federal Pela primeira vez, a CEF está participando da Brasil Mostra Brasil. O estande tem sido muito procurado pelo público interessado nas informações sobre imóveis adjudicados, que são aqueles que a Caixa tomou e está renegociando. Os correspondentes também atendem fazendo simulação de financiamentos. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Salão Imobiliário da Multifeira traz opções para todos os tipos de público apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.