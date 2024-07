Sanhauá Samba Clube se apresenta no Sabadinho Bom deste final de semana

Sanhauá Samba Clube se apresenta no Sabadinho Bom (Foto: Divulgação)

Neste sábado (27), o Sabadinho Bom será comandado pelo grupo Sanhauá Samba Clube. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico da cidade, a partir do meio-dia e é gratuito.

Entre as músicas que serão tocadas estão Saravá, de Polyana Resende e Potyzinho Lucena; Malandro que sou, de Arlindo Cruz; Bororó, de Adilson Victor /Montgomery Nunis.



Além de Polyana Resende e Kojak do Banjo na voz principal, o grupo é formado por Potyzinho Lucena no cavaquinho; Fabiane Fernandes no violão; Francisco Neto, Alisson Cavalcante e Erandi Oliveira na percussão.

