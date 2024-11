Santa Rita inicia curso de formação para primeira turma de guardas civis da história do município Santa Rita inicia o curso de formação para a primeira turma de guardas civis municipais da cidade. A ação, foi atendida pela gestão... Portal Correio|Do R7 13/11/2024 - 14h09 (Atualizado em 13/11/2024 - 14h09 ) twitter

Santa Rita inicia o curso de formação para a primeira turma de guardas civis municipais da cidade. A ação, foi atendida pela gestão do prefeito Emerson Panta. O curso está sendo realizado no Núcleo de Arte e Cultura de Santa Rita (NAC), mais especificamente no Centro de Formação de Guardas Municipais, e contará com 355 horas de aulas teóricas e práticas. Durante o treinamento, os futuros guardas civis municipais estão sendo capacitados para atuar de forma eficiente e comprometida com a segurança da comunidade local. "Estamos aqui no NAC, no Centro de Formação de Guardas Municipais de Santa Rita, onde iniciamos e estamos em pleno andamento do curso de formação para guarda civil municipal. Serão 355 horas de treinamento, com aulas teóricas e práticas, para que nossos guardas possam servir a comunidade de Santa Rita com qualidade e dedicação. Esse é mais um marco da administração atual da nossa Prefeitura Municipal", afirmou o Coronel Ardnildo, Secretário de Segurança Pública e Defesa Social de Santa Rita. A criação da Guarda Civil Municipal é um passo importante para fortalecer a segurança no município, garantindo maior presença nas ruas e melhor atendimento à população.