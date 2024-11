Semana da Criança é celebrada nas escolas do Campo do município de Patos através do projeto ‘Procon na Escola’ A semana da criança, projeto realizado pelo ‘Procon na Escola’ em conjunto com a Secretaria de Educação, começou nesta quinta-feira... Portal Correio|Do R7 17/10/2024 - 15h29 (Atualizado em 17/10/2024 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A semana da criança, projeto realizado pelo ‘Procon na Escola’ em conjunto com a Secretaria de Educação, começou nesta quinta-feira (17) com banho de piscina no Sítio Bela Vista. Cerca de 145 estudantes da Educação no Campo foram beneficiados com entrega de presentes, brincadeiras e lanches. Na edição deste ano o projeto percorreu as Escolas Nina Nóbrega (Campo Comprido), José Martins, Oscar Bento (Barragem da Farinha) e Antônio Costa (Mocambo) que será na próxima semana. “É mais um momento que a gente vivencia um lazer juntamente com as crianças. A gente sai lá do Procon e vem até às crianças, vêm até às escolas do campo que merecem esse olhar especial, esse olhar diferenciado”, comentou Graça Fernandes, coordenadora do Projeto. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Semana da Criança é celebrada nas escolas do Campo do município de Patos através do projeto ‘Procon na Escola’ apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.