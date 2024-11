Sérgio Queiroz antecipa 2026 e lança enquete sobre futuro político Um dia após as eleições municipais, o pastor Sérgio Queiroz (Novo) antecipou as discussões com relação ao pleito estadual de 2026.... Portal Correio|Do R7 28/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 28/10/2024 - 16h09 ) twitter

Sérgio Queiroz Um dia após as eleições municipais, o pastor Sérgio Queiroz (Novo) antecipou as discussões com relação ao pleito estadual de 2026. Nesta segunda-feira (28), Queiroz fez uma enquete aos seguidores sobre o seu futuro político. “A que cargo devo concorrer em 2026?” perguntou o religioso colocando duas opções: Senador ou Governador. Em outra postagem com os dizeres “2026 é logo al! Meu nome é coragem”, Sérgio legendou: “Não vou desistir do que creio. Não se luta só pra ganhar, mas até ganhar.” Queiroz foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Marcelo Queiroga (PL), que recebeu 146.129 votos no segundo turno das eleições municipais de João Pessoa. No entanto, o número não foi suficiente para que eles pudesses superar o prefeito reeleito, Cícero Lucena (PP), que recebeu 258.727 votos. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Sérgio Queiroz antecipa 2026 e lança enquete sobre futuro político apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.