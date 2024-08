Portal Correio |Do R7

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Sete pessoas ficaram feridas após um avião da United Airlines sofrer uma forte turbulência enquanto sobrevoava o estado de Louisiana, nos EUA.

Voo 1196 com destino a Chicago foi desviado para o Tennessee na tarde de quarta (28), informou a companhia aérea. O Boeing 737-900 saiu de Cancún, no México, com 172 passageiros e sete tripulantes a bordo.

Sinal de cinto de segurança estava ligado no momento de incidente. A tripulação relatou a forte turbulência e o voo foi autorizado a pousar no Aeroporto Internacional de Memphis, a cerca de 880 km do destino.

Um passageiro foi levado ao hospital, mas sem gravidade, informou o Corpo de Bombeiros ao ABC News. Os outros seis feridos recusaram atendimento.

A Agência Federal de Avião dos EUA investiga o episódio.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Sete pessoas ficam feridas após forte turbulência em voo nos EUA apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.