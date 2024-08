Sheila Mello pede R$ 2 milhões de indenização após complicações com hidrogel nos glúteos Sheila Mello, ex-loira do É o Tchan, pediu uma indenização de R$ 2 milhões na Justiça após uma aplicação mal-sucedida de hidrogel nos...

Sheila Mello, ex-loira do É o Tchan, pediu uma indenização de R$ 2 milhões na Justiça após uma aplicação mal-sucedida de hidrogel nos glúteos. O procedimento aconteceu em 2014, e a dançarina alegou que chegou a ficar com o bumbum deformado. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Ela disse que sentiu fortes dores, febre, foi internada com uma infecção e passou por uma drenagem. Na ação, Sheila quer uma indenização milionária por danos morais, custos médicos e perda temporária da capacidade de trabalho.

A Hora da Venenosa, programa da RECORD, procurou os advogados da dançarina, e eles alegaram que o tema carrega tópicos sensíveis e particulares para Sheila e que ela não se pronunciará no momento.

