Show ‘Blues à Brasileira’ com Rafa Chaves acontece nesta sexta na Usina Cultural Energisa Nesta sexta-feira (20), o público de João Pessoa poderá conferir o show ‘Blues à Brasileira’, com o músico Rafa Chaves. A apresentação... Portal Correio|Do R7 17/10/2024 - 10h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 10h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafa Chaves (Foto: Rafael Passos) Nesta sexta-feira (20), o público de João Pessoa poderá conferir o show ‘Blues à Brasileira’, com o músico Rafa Chaves. A apresentação será em formato de trio e acontecerá na sala Vladimir Carvalho, na Usina Cultural Energisa, às 20h. Ao lado de Rafa, que lidera o projeto, estarão o baixista Cleanto Neto e o baterista Caio Bertazzoli, trazendo ao palco uma comunhão entre blues e a música brasileira. O show contará ainda com as participações especiais dos cantores Escurinho e Val Donato. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, ao preço de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). ‘Blues à Brasileira’ é fruto das pesquisas de Rafa Chaves, que se debruçou sobre as interseções entre o blues e a música popular brasileira, buscando encontrar pontos de conexão entre essas duas linguagens musicais. O resultado é uma apresentação original, com canções em português que carregam a essência do blues, mas com a leveza e a riqueza rítmica do Brasil. O projeto também se destaca pela contribuição de diversos músicos e amigos, que sugeriram repertórios e ajudaram a expandir as fronteiras do blues em português. Após uma série de shows bem-recebidos pelo público, Rafa Chaves agora avança em sua trajetória, compondo novas obras que unem diferentes vertentes musicais. O show promete uma noite de emoções e surpresas, em que a música será o elo entre diferentes culturas e sonoridades, em um encontro memorável para os fãs de blues e da música brasileira. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Show ‘Blues à Brasileira’ com Rafa Chaves acontece nesta sexta na Usina Cultural Energisa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.