Sine-PB inicia o mês com mais de 700 vagas de emprego em 12 cidades paraibanas

Sede do Sine-PB na Avenida Duque de Caxias, em João Pessoa (Foto: Google Maps) O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) abriu o mês com 714 novas oportunidades de trabalho, distribuídas em 12 municípios do estado. A partir desta segunda-feira (4), quem busca uma colocação no mercado encontra em João Pessoa o maior número de vagas, somando 228. Já as demais oportunidades estão espalhadas por Campina Grande, Sapé, Santa Rita, Guarabira, Patos, Pombal, Cajazeiras, Cabedelo, Conde, Bayeux e São Bento. Na capital, o destaque é para a função de auxiliar de limpeza, com 30 vagas para candidatos com ensino fundamental completo. Além disso, há oportunidades para ajudantes de carga e descarga, auxiliares de linha de produção (10 vagas cada), garçons (10), cumins (8), motoristas de caminhão (6), pedreiros e vendedores internos (5 cada), entre outras funções. Em Campina Grande, o Sine-PB oferece 111 vagas, com maior procura por estoquistas (10 vagas, exigindo ensino fundamental completo), empacotadores e carpinteiros (8 vagas cada), e também para ferreiros armadores na construção civil, repositores de mercadorias e consultores de vendas (6 vagas). Outras oportunidades incluem açougueiro (4 vagas) e funções como instalador fotovoltaico, recepcionista atendente e supervisor de vendas no varejo. A cidade de Patos, no Sertão, conta com 21 vagas, distribuídas entre auxiliar de linha de produção, conferente de carga e descarga (2 vagas cada), e funções como soldador, desenhista industrial gráfico, atendente de lanchonete e motorista de caminhão, entre outras. Já em Cabedelo, são 17 vagas disponíveis para funções variadas, como encanador, balconista, carpinteiro e atendente, com a maioria exigindo ensino fundamental completo. Guarabira se destaca com 99 vagas, sendo 30 para repositores em supermercados e operadores de caixa, além de 15 vagas para atendentes de padaria, 10 para auxiliares de estoque e outras funções como fiscal de loja, açougueiro e conferente de faturas. Sapé, por outro lado, apresenta três vagas, sendo duas para balconista de açougue e uma para fiscal de loja. Outros municípios com vagas abertas incluem Bayeux (17), Conde (2), Pombal (1), São Bento (2) e Cajazeiras (2), com oportunidades que variam entre auxiliar de logística, vendedor interno, mecânico, operador de empilhadeira e promotor de vendas. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Sine-PB inicia o mês com mais de 700 vagas de emprego em 12 cidades paraibanas apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.