Sistema Correio participa do 11º Workshop de Tecnologia na sede da Record, em São Paulo O Sistema Correio, maior grupo de comunicação multiplataforma da Paraíba, participou do 11º Workshop de Tecnologia, organizado pela... Portal Correio|Do R7 23/08/2024 - 18h31 (Atualizado em 23/08/2024 - 18h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Beatriz Ribeiro, CEO do Sistema Correio e Luiz Cláudio Costa, presidente da Record. (Foto: Divulgação)

O Sistema Correio, maior grupo de comunicação multiplataforma da Paraíba, participou do 11º Workshop de Tecnologia, organizado pela Superintendência de Rede da RECORD em conjunto com a Diretoria de Engenharia e Operações. O evento aconteceu na sede da emissora, nesta sexta-feira (23).

O encontro reuniu mais de 100 profissionais das áreas de engenharia, técnica e operações que compõem a rede da emissora no país. Entre os assuntos abordados estavam a tecnologia para o setor de radiodifusão, negócios, além de temas como Inteligência Artificial e TV 3.0, e as oportunidades que essas inovações.

O Sistema também esteve presente na Set Expo 2024, o maior evento de tecnologia e negócios do setor de mídia e entretenimento da América Latina. Neste ano, o evento reuniu feira e congresso e aconteceu no Distrito Anhembi, na zona norte de São Paulo, entre os dias 19 e 22 de agosto.

‌



No evento, os principais fabricantes do mercado nacional e internacional exibiram seus produtos, soluções e serviços para um público que representa toda a cadeia produtiva da área audiovisual e da radiodifusão. Ao todo, foram apresentadas as novidades de mais de 400 marcas.

‌



Além de Beatriz Ribeiro, também participaram dos dois eventos o gerente de Engenharia, Alexandre Ferreira e o gerente de Tecnologia da Informação, Niedson Almeida e o Gerente de Programação da TV Correio, Webster Alves.

O post Sistema Correio participa do 11º Workshop de Tecnologia na sede da Record, em São Paulo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.