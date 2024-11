Sistema do Ministério da Cultura sai do ar após ataque hacker O Ministério da Cultura (MinC) informa que foram identificadas, desde a última terça-feira (29), tentativas de ataque hacker ao Sistema... Portal Correio|Do R7 01/11/2024 - 18h28 (Atualizado em 01/11/2024 - 18h28 ) twitter

O Ministério da Cultura (MinC) informa que foram identificadas, desde a última terça-feira (29), tentativas de ataque hacker ao Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic). A plataforma é responsável por receber os projetos que desejam captar recursos via Lei Rouanet. Nos últimos dias novas tentativas continuaram ocorrendo, mas o órgão informou que a integridade do Sistema foi garantida. Durante o ataque foi registrado um aumento do volume de acessos ao Salic, que chegou a 18 mil acessos simultâneos, o que ocasionou instabilidade e lentidão na plataforma. Isso acabou prejudicando os proponentes que de fato queriam apresentar novas propostas. O Ministério da Cultura decidiu retirar a plataforma do ar até assegurar seu funcionamento integral. Não há prazo para retorno.