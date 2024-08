Sobrinha de pediatra suspeito de abuso sexual contra crianças relata caso sofrido por ela há mais de 30 anos Uma sobrinha do pediatra de 80 anos, suspeito de abusar sexualmente de crianças relatou com exclusividade, à TV Correio, que sofreu... Portal Correio|Do R7 07/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 07/08/2024 - 14h16 ) ‌



Uma sobrinha do pediatra de 80 anos, suspeito de abusar sexualmente de crianças relatou com exclusividade, à TV Correio, que sofreu abuso do tio há mais de 30 anos.

Ela contou, em detalhes, que o caso aconteceu quando eles estavam na casa de praia do tio, no ano de 1991.

“A gente passava veraneio lá, porque a gente morava em Natal, e em um desses dias, ele me acordou – eu dormia no quarto da filha dele. Ele ficou brincando comigo, dizendo que eu tinha acordado de madrugada, com saudade dos meus pais, que eu tinha ido no quarto dele e da minha tia, e eu fiquei sem entender porque eu não sou de acordar de madrugada, não me lembrava de ter acordado de madrugada. Quando foi mais tarde, ele me chamou no quarto dele, foi quando ele pediu para eu abaixar a calça, colocar as mãos nos órgãos dele, e ficar fazendo movimentos, e depois ele pediu para eu abaixar a minha calça e ele colocou as mãos nos meus órgãos e pediu segredo”, disse Gabriela Vilar.

Gabriela só revelou o caso à família dois anos depois, em 1993. Na ocasião, ela e a mãe foram surpreendidas com uma revelação da irmã, Carla, que disse também ter sido vítima de abuso do médico.

“Eu contei pros meus pais dois anos depois, e contei porque eu estava com a minha prima (filha do médico), com outro primo meu, e uma amiga, vizinha, e eu não lembro o motivo (da conversa), mas se tocou nesse assunto de abuso sexual de criança. Essa amiga, que era mais velha, falou ‘Gabi, ou você vai na sua mãe agora e conta (o que aconteceu) ou quem vai contar sou eu’. Aí eu fui (contar a mãe) e ela me perguntou ‘você tem certeza do que está falando? Por que você sabe que vai ter um rompimento na família’ e nessa hora, minha irmã, Carla, estava escutando atrás da porta e a abriu pra entrar. Minha mãe pediu para ela sair porque disse que estava tendo uma conversa séria comigo. Mas Carla disse ‘não, mainha, eu sei do que se trata, porque também aconteceu comigo”, relatou.

Gabriela comentou o sentimento de trazer o caso à tona, três décadas depois:

Famílias começam a denunciar

A mãe de uma criança, que teria 4 anos na época em que foi abusada, denunciou o médico suspeito de abuso sexual contra crianças. A sobrinha dela, de 7 anos, também era paciente do médico e teria sofrido abuso.

Na tarde desta quarta-feira (7), mais mães de vítimas devem registrar denúncias na Delegacia do Menor.

O médico deve comparecer à delegacia nesta quinta-feira (8). O advogado Bruno Pontes afirmou que o advogado do médico estava se dirigindo à delegacia, mas diante da presença de equipes de reportagem no local, ele não foi ao local.

Até o momento da publicação desta matéria, a defesa do médico não se manifestou sobre o assunto.

