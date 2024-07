Startup paraibana conquista pódio do Oi Osten Girl Power e conhece Luiza Helena Trajano em SP

‌



Equipe A Trêsbê Delas com Luisa Trajano (Foto: Divulgação) A startup paraibana Trêsbê D.E.L.A.S conquistou o segundo lugar no pódio do Oi Osten Girl Power, programa dedicado a startups lideradas por mulheres e que tem como missão fomentar o empreendedorismo feminino, catalisar ideias inovadoras e proporcionar suporte para a criação de novos negócios. Com sede em João Pessoa e completando cinco anos em 2024, a Trêsbê é uma aceleradora de negócios femininos que atua como ferramenta de autonomia no off e no on, trabalhando do zero ao e-commerce e buscando gerar consciência do poder da mulher no crescimento da economia brasileira. D.E.L.A.S significa desenvolvimento, empreendedorismo, laços, acolhimento e sororidade, “que é o que a gente entrega dentro de todo e qualquer produto da Trêsbê”, garante a CEO Thayane Belchior, que lidera a aceleradora junto com Dani Bezerra, COO. Ao longo de 14 semanas, o programa Oi Osten Girl Power utilizou a metodologia da Wadhwani Foundation, guiando as startups participantes através de um processo rigoroso e inspirador. De mais de 200 inscrições, 70 startups foram selecionadas para a jornada, culminando em um Demoday onde 7 finalistas exibiram suas propostas. Entre essas finalistas, o Nordeste contou com quatro representantes, e a Paraíba com duas delas: Trêsbê Delas e Moozk. A Trêsbê Delas, em particular, se destacou alcançando o segundo lugar. “A Trêsbê Delas tem sido uma força transformadora na vida de muitas mulheres empreendedoras. Nossa jornada é marcada por desafios superados, inovação contínua e um forte compromisso com o desenvolvimento sustentável. Este prêmio é um reconhecimento do nosso trabalho árduo e da nossa dedicação em empoderar mulheres e comunidades. Continuaremos a inspirar, capacitar e transformar realidades, sempre buscando criar um impacto duradouro na sociedade”, afirma Thayane Belchior. Agenda com mulheres poderosas em São Paulo Nesse mês de julho, quando foram a São Paulo para participar do Demoday, elas aproveitaram a viagem para várias agendas de conexão com o ecossistema paulista e com grandes mulheres. Dani Bezerra e Thayane Belchior estiveram com Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, e conheceram o QG da Magalu, escutando de Luiza que a Trêsbê faz um trabalho incrível e que as suas lideranças estão no caminho certo. “Por fazermos parte do program 20 to Watch, que apresenta as 20 startups mais promissoras do grupo FCJ, o nosso conselheiro de governança, Varnei Campos, nos levou para visitar a base da Magalu”, conta Thayane. Para conversar sobre soluções que unem indústria e varejo e que geram impacto social para PME’s (Pequenas e Médias Empresas), a Trêsbê também esteve com Sandra Takata – LinkedIn TOP VOICE, presidente do Instituto Mulheres do Varejo, embaixadora Sinal Vermelho e diretora Core Group. Além disso, as Bês marcaram presença no evento Board Conference. Tríade: educação, tecnologia e empoderamento de comunidades Hoje, a Trêsbê Delas atua nas frentes de educação, tecnologia e empoderamento de comunidades. “Na área de educação, nós trabalhamos com tecnologias sociais que são programas de aceleração. O nosso carro-chefe é esse trabalho com mulheres empreendedoras, em que a gente tem o Acelera Mei Mulher, que é o nosso principal e maior programa de aceleração, onde a gente tá rodando agora a sexta turma aqui com o Sebrae, já estamos rodando 10 turmas em São Paulo esse ano. Já ultrapassamos a marca das 300 aceleradas e queremos chegar ao final do ano a 600 aceleradas pela Trêsbê Delas”, visualiza Thayane Belchior. Ainda na parte de educação para mulheres, com o Acelera Mei Mulher, a startup tem na ponta do programa uma ferramenta de inclusão digital chamada TrêsBê Shop, um marketplace exclusivo de negócios femininos. “Nós somos a única aceleradora que possui uma ferramenta de inclusão digital na ponta do programa. E esse marketplace, pra quem entra e compra, ele é comum como todo e qualquer outro. Mas na parte de trás, para as empreendedoras, nós somos o primeiro marketplace escola do mercado. Ou seja, a mesma coisa que a gente faz na área de gestão empreendedora dentro do programa de aceleração Acelera Mei Mulher, nós fazemos no TrêsBê Shop, que é trazer uma experiência onde a gente faz com que ela aprenda no passo a passo, no clique a clique, buscando com que ela tenha autonomia dentro do seu negócio. No off, através do programa de aceleração. No on, através do TrêsBê Shop e toda essa parte educativa que ele oferece, que é o grande diferencial”, detalha a CEO da Trêsbê Delas. A startup paraibana conta ainda com outros dois programas de aceleração: O Acelera Open Future proporciona orientação profissional futurista para jovens do Ensino Médio e em início de graduação conseguirem ser assertivos na escolha profissional, auxiliando- os a desenvolverem soft skills necessários para suas carreiras no mercado 4.0. Já o Acelera Gestores é um programa para gestores públicos e privados conhecerem a agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas) e entenderem os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). “A gente faz a construção estratégica de quais ODS e metas estão vinculadas à existência, aos produtos e à estratégia da empresa. Trabalhamos com a empresa a agenda ESG, que fala sobre impacto social, responsabilidade e construção de governança. Auxiliamos esses gestores durante a aceleração na construção de um plano de ação que seja efetivo e possível para sua empresa fazer a aderência à agenda ESG e ele sai alí com um plano de ação já, descrição de todos os indicadores que ele vai acompanhar a partir de então. Então o Acelera Gestores é uma aceleração que possibilita a construção de um plano de ação para aderência à agenda ESG e a persona dele, quem vem pra esse curso são os gestores das empresas privadas ou secretários, prefeitos e prefeituras, enfim, pessoas que precisam olhar para esse quesito”, aponta Thayane. Ecossistema de inovação em João Pessoa A startup TrêsBê Delas é incubada pelo Ilha Tech, hub de inovação e impacto situado em João Pessoa. O Ilha é parte do ecossistema de negócios do Sin Group, uma holding de comunicação que tem sob gestão a agência de publicidade Sin Comunicação, uma empresa de PR, a Ima Gestão de Imagem, a empresa de dados Keek Inteligência, além de uma consultoria especializada em inovação com a RD Innovation. Inaugurado em 2023, o Ilha abriga atualmente três startups: a Lançar 21, especializada em mercado imobiliário e aceleração de vendas, a Edidesk que atua facilitando o credenciamento de profissionais como fornecedores do sistema S em todos os estados brasileiros e a Trêsbê DELAS, um ecossistema de aceleração e empoderamento de negócios femininos. Feita por mulheres para mulheres Thayane Belchior e Dani Bezerra empreendem a TrêsBê Delas desde 2019. Perfis diversos e complementares aplicados ao alinhamento de propósito da TrêsBê, com o lema de “transformar as comuns em extraordinárias”. Juntas já impactaram +10K mulheres em 15 estados brasileiros através de eventos, palestras, maratonas e ações no off e no on. Founders e a empresa são premiadas, sendo: Dani Bezerra – Prêmio Todas Group 2022 – prêmio que leva o selo do Pacto Global da ONU no Brasil, por conta do trabalho de inclusão de mulheres na tecnologia dentro do Hackathon da Nasa – o Nasa Space App challenge, que inclusive esse ano vai acontecer dentro do Ilha Tech, em João Pessoa. Thayane Belchior – Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2023 na PB – Categoria Pequena Empresa. Trêsbê Delas – Participação no Rocket, reality show de empreendedorismo e inovação do Globoplay. Única startup do Nordeste selecionada para participar, a Trêsbê foi vencedora da Órbita Vida (sua categoria) e Top 5 no programa. Nesse ano a empresa também ganhou o selo de startup de impacto social do Web Summit Lisboa, um dos maiores eventos de inovação do mundo, onde no ano passado foi a única startup da Paraíba selecionada para expor no evento. 