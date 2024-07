‌



Rio Jaguaribe (Foto: Reprodução / Flickr) O superintendente da Administração do Meio Ambiente da Paraíba (Sudema), Marcelo Cavalcanti, anunciou nessa sexta-feira (12), a criação de uma força-tarefa destinada a despoluir os rios de João Pessoa. As ações serão iniciadas após a conclusão dos trabalhos atuais voltados à Orla. Marcelo Cavalcanti afirmou que, apesar de estar no cronograma de trabalho, não é possível abarcar todos os pontos de possíveis poluições de uma vez. O trabalho será iniciado na Orla e, em seguida, os agentes irão aos rios para identificar as origens da poluição. Governo destina R$ 137,6 milhões para combate a queimadas no Pantanal De acordo com o superintendente, uma das principais fontes de poluição dos rios é a presença de comunidades que se instalam às margens dos mananciais e despejam produtos poluentes nos cursos d’água. A Sudema pretende contar com a colaboração de outros órgãos e da população para a execução desse projeto de despoluição. Entre os rios mais conhecidos de João Pessoa estão o Jaguaribe, que atravessa grande parte da cidade, o Cuiá, na Zona Sul, e o Rio do Cabelo, na região do Seixas. Além desses, há também o Sanhauá, na divisa com Bayeux, e o Gramame, que separa a capital do município de Conde. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Sudema anuncia criação de força-tarefa para despoluir rios de João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.