Suplicy recebe diagnóstico de câncer linfático e inicia tratamento com imunoquimioterapia O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), 83, recebeu em julho diagnóstico de linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta as...

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), 83, recebeu em julho diagnóstico de linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático, parte vital do sistema imunológico. Considerada uma doença rara e agressiva, ela foi detectada no início, o que dá boas perspectivas de tratamento ao petista. Após a publicação deste texto, Suplicy foi às redes sociais confirmar o diagnóstico (veja o post no fim da reportagem). O linfoma está sendo tratado com imunoquimioterapia, que combina medicamentos endovenosos tradicionais com outros que estimulam o sistema de defesa do corpo a atacar as células cancerígenas. Ele está sendo acompanhado pelo hematologista Celso Arrais. Suplicy já se submeteu a quatro sessões, e tem levado a vida em ritmo normal -que, no caso dele, é intenso. Vai às sessões na Assembleia Legislativa, participa de atos públicos e, neste mês, gravou vídeos para as redes sociais em que pedia votos para candidatos a prefeito.

O post Suplicy recebe diagnóstico de câncer linfático e inicia tratamento com imunoquimioterapia apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.