Suspeita de mandar matar marido no Ceará é presa em João Pessoa Uma mulher foi presa na manhã desta terça-feira (22) em João Pessoa, apontada como mandante da morte marido na cidade de Brejo dos... Portal Correio|Do R7 22/10/2024 - 08h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 08h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Divulgação/ PCPB) Uma mulher foi presa na manhã desta terça-feira (22) em João Pessoa, apontada como mandante da morte marido na cidade de Brejo dos Santos, no estado do Ceará. O crime aconteceu em abril de 2022. Suspeito agride mulher com barra de ferro na cabeça em João Pessoa De acordo com a Polícia Civil do Ceará, a vítima, de 48 anos, estava trafegando de motocicleta em uma rodovia, quando foi abordada por dois homem em uma moto que efetuaram os disparos. Pouco tempo depois do crime, os suspeitos também foram mortos. Após investigações realizadas pela Polícia do Ceará, foi descoberto que a mandante do crime estava morando em João Pessoa junto com a filha, que estuda na Capital, e com um novo marido. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil da Paraíba. A mulher deve passar pela audiência de custódia ainda nesta terça (22), aonde a Justiça deve definir se ela permanecerá presa em João Pessoa ou no Ceará. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Suspeita de mandar matar marido no Ceará é presa em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.