Suspeito agride mulher com barra de ferro na cabeça em João Pessoa Um comerciante agrediu uma mulher na noite dessa segunda (21) durante uma discussão na Praça da Paz, no bairro dos Bancários, em João...

Suspeito foi agredido pela população (Foto: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial) Um comerciante agrediu uma mulher na noite dessa segunda (21) durante uma discussão na Praça da Paz, no bairro dos Bancários, em João Pessoa. A vítima, que estava acompanhada do marido, foi agredida com uma barra de ferro na cabeça. Pais denunciam negligência de hospital após morte de bebê, no Cariri da Paraíba Barra de ferro utilizada para agredir a mulher (Foto: Reprodução/ YouTube/ @TVCorreioOficial) De acordo com o relato do marido da mulher, eles foram para a praça para vender açaí. No local, se encontraram com o comerciante que aluga brinquedos e o homem, que estaria ingerindo bebidas alcoólicas, começou a discutir com eles. O comerciante então, teria começado a agredir e insultar o casal, primeiro o homem e depois a mulher, e teria utilizado uma barra de ferro para atingir a cabeça dela. Testemunhas que estavam na praça tentaram impedir o homem e começaram agredi-lo, e só foram impedidos com a chegada da Guarda Municipal. A mulher e comerciante, que também ficou bastante ferido, foram socorridos para o Hospital de Emergência e Trauma.