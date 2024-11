Suspeito da morte de empresário em São Bento é preso em João Pessoa A Polícia Civil prendeu um homem de 23 anos, suspeito de envolvimento na morte do empresário Valdenilson Dantas de Oliveira, de 49... Portal Correio|Do R7 14/11/2024 - 07h28 (Atualizado em 14/11/2024 - 07h28 ) twitter

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais) A Polícia Civil prendeu um homem de 23 anos, suspeito de envolvimento na morte do empresário Valdenilson Dantas de Oliveira, de 49 anos, ocorrida em 9 de outubro deste ano. A prisão foi feita na tarde dessa quarta-feira (13), em um shopping no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. De acordo com a polícia, o suspeito havia fugido para o Rio Grande do Norte após o crime, mas retornou à Paraíba. Outro envolvido na morte de Valdenilson já havia sido preso anteriormente. Relembre o caso O empresário, que era dono de uma casa de apostas, estava saindo de uma lanchonete, no centro da cidade, quando foi abordado por suspeitos que chegaram atirando. Ele teria envolvimento em esquemas de apostas na cidade. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer o homem que foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Suspeito da morte de empresário em São Bento é preso em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.