Portal Correio|Do R7 15/10/2024 - 08h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 08h48 )

(Foto: Divulgação/ PCPB) Um homem de 34 anos foi preso em flagrante suspeito de armazenar material contendo abuso sexual infantil, na cidade de São José da Lagoa Tapada, no Sertão da Paraíba. O suspeito também é investigado pela produção de fotos de uma criança em cena de nudez. O suspeito foi preso na manhã desta terça-feira (15). De acordo com o delegado João Ricardo, da Polícia Civil, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva contra o suspeito. Além da prisão, um celular e um notebook também foram apreendidos e serão analisados para averiguar mais detalhes do crime. A Polícia Civil continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Suspeito de armazenar imagens de abuso sexual infantil é preso no Sertão da Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.