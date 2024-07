Suspeito de estuprar a filha em 2013 é preso em Esperança (PB)

Portal Correio |Do R7

Um homem suspeito de estuprar a própria filha em 2013 e que estava foragido desde então foi preso na cidade de Esperança (PB). A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (26).

De acordo com a Polícia Civil, na época do crime, a menina tinha três anos de idade. O homem foi condenado por estupro de vulnerável e estava com um mandado de prisão em aberto.

O homem foi preso após a polícia receber informações sobre a localização dele. A prisão aconteceu no centro de Esperança. Ele foi encaminhado para a Cidade da Polícia Civil de Campina Grande (PB), onde vai aguardar por audiência de custódia.

