Portal Correio |Do R7

Suspeito de estuprar a própria filha durante cinco anos é preso na Paraíba Um homem suspeito de abusar sexualmente a própria filha durante cinco anos foi preso terça-feira (6), na cidade de Aroeiras, no Agreste...

Homem foi preso por abuso sexual infantil (Foto: Reprodução/ Polícia Civil)

Um homem suspeito de abusar sexualmente a própria filha durante cinco anos foi preso terça-feira (6), na cidade de Aroeiras, no Agreste Paraibano. A prisão preventiva foi realizada após uma denúncia anônima.

De acordo com as investigações, os abusos começaram quando a menina tinha 10 anos. Quando os agentes policiais foram até a casa do suspeito, descobriram também que o homem tinha uma espingarda sem autorização, e por isso, foi enquadrado em flagrante por posse ilegal de armas.

O caso segue em investigação para saber se há mais vítimas. O homem deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (8).

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Suspeito de estuprar a própria filha durante cinco anos é preso na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.