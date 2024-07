Suspeito de tráfico de drogas é preso em Campina Grande

Portal Correio |Do R7

Foram encontrados junto com o jovem, dinheiro, porções de drogas e embalagens. (Foto: Divulgação/ PMPB)

A Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos suspeito de tráfico de drogas em Campina Grande. A guarnição realizava um patrulhamento quando viu o rapaz em atividade suspeita.

De acordo com a polícia, quando o jovem avistou os agentes do Regimento de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam), tentou se livrar das drogas, mas foi impedido.

Junto com o suspeito, foram encontrados porções de entorpecentes, dinheiro e embalagens. O jovem foi direcionado para a Central de Polícia de Campina Grande para os procedimentos legais.

