Suspeitos violam caixão de mulher que decapitou filho em João Pessoa

Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos (Foto: Reprodução)

O caixão onde foi enterrada Maria Rosália, de 26 anos, indiciada por matar e degolar o próprio filho em João Pessoa, foi violado na madrugada deste sábado (19). De acordo com a denúncia, um suspeito invadiu o cemitério onde a mulher foi enterrada, violou o túmulo, ateou fogo no corpo da falecida e fugiu.

Maria Rosália faleceu na quinta-feira (17), no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde estava em coma desde o dia do crime, 20 de setembro, quando ela teria matado o seu próprio filho Miguel Ryan Mendes Alves, de apenas seis anos. Durante a abordagem policial no dia do caso, a suspeita tentou atacar os policiais e foi baleada.

A jovem foi enterrada no cemitério municipal de Itambé, cidade de Pernambuco, que faz divisa com a Paraíba. O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

O crime

Miguel Ryan Mendes Alves, com apenas seis anos, foi morto a facadas pela própria mãe no bairro Mangabeira, em João Pessoa. De acordo com a Polícia Militar, após esfaquear a vítima, a suspeita decapitou a criança.

Os vizinhos ligaram para a polícia quando, por volta das 5h da manhã, escutaram a criança pedir por socorro. Quando as autoridades chegaram ao local do crime, a mulher foi encontrada com a cabeça da vítima no colo enquanto segurava uma faca.

Durante a abordagem, ela atacou os policiais, que dispararam contra a suspeita, atingindo-a na perna. Além disso, a mulher também estava ferida com golpes de faca. Uma das linhas de investigação é de que ela teria se auto lesionado após ter tirado a vida da criança.

Ao chegar no Trauma, a suspeita ainda chegou a tentar sair da maca em uma tentativa de escapar da polícia. Segundo vizinhos, a mãe e a criança moravam no apartamento há pouco mais de um mês.

