Técnica em Enfermagem é agredida por esposa de paciente, no Trauminha Uma técnica em Enfermagem foi agredida pela esposa de uma paciente, na noite desta quarta-feira (6) no Ortotrauma de Mangabeira (Trauminha... Portal Correio|Do R7 06/11/2024 - 19h08 (Atualizado em 06/11/2024 - 19h08 )

Ortotrauma de Mangabeira, Trauminha, em João Pessoa (Foto: Divulgação/Secom-JP/Dayse Euzébio) Uma técnica em Enfermagem foi agredida pela esposa de uma paciente, na noite desta quarta-feira (6) no Ortotrauma de Mangabeira (Trauminha). As agressões teriam sido motivadas pela demora em um atendimento. Segundo a Sargento Saldanha, a profissional, que não era do setor, se dispôs a ajudar nos atendimentos por causa da alta demanda de pacientes. Ao atender o esposo da acusada das agressões, a mulher não teria gostado da abordagem e começou a discutir com a técnica. Os ânimos se exaltaram e a agressora deu socos e chutes na servidora. Na Cidade da Policia Civil, a acusada revelou arrependimento das agressões e deve responder por lesão corporal e desacato a servidor público. Já a vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no hospital e também foi ouvida. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp O post Técnica em Enfermagem é agredida por esposa de paciente, no Trauminha apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.