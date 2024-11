Técnicos da Prefeitura e do Governo do Estado realizam vistorias no Parque Linear Parahyba IV Técnicos da Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias de Meio Ambiente (Semam) e de Infraestrutura (Seinfra), participaram...

Técnicos da Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias de Meio Ambiente (Semam) e de Infraestrutura (Seinfra), participaram, nesta quinta-feira (24), de uma ação de vistoria no Parque Linear Parahyba IV, no bairro do Bessa. A iniciativa faz parte da Operação Praia Limpa e foi coordenada pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), do Governo do Estado, com apoio da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

Os técnicos vistoriaram todos os poços de visitação, bueiros que dão acesso às redes subterrâneas de serviços, localizados no entorno do Parque Linear Parahyba IV. Durante a vistoria, os técnicos verificaram que não há irregularidades na rede, como ligação clandestina de esgotos.

“Nós estamos com enfoque nos parques, já realizamos vistorias no Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e agora estamos no Bessa. E também vamos, posteriormente, atuar na área das praias”, disse a coordenadora da ação, engenheira Samara Galvão.

O secretário de Meio Ambiente da Capital, Welison Silveira, destacou que a parceira da Prefeitura de João Pessoa com o Governo do Estado tem otimizado o cuidado com o patrimônio ambiental da cidade.

O grupo foi criado pela Sudema, com o objetivo de fiscalizar e identificar lançamentos irregulares de efluentes em galerias pluviais na orla de João Pessoa.

