Ivete Sangalo declara apoio e amor à amiga Iza (Foto: Reprodução Instagram) Ivete Sangalo usou as redes sociais na tarde da última sexta-feira (12) para declarar apoio para a amiga Iza, que anunciou na quarta-feira o término de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima, após descobrir que estava sendo traída, mesmo grávida de sete meses. Na mensagem, a cantora baiana fala em machismo por parte do jogador do Mirassol, time do interior de São Paulo, e em livramento. Clube rival toca música de Iza durante intervalo de jogo para provocar Yuri Lima “Para começar te amo muito minha amiga. Eu lhe admiro demais, e você sabe o quanto. Quero publicamente dizer que estou e estarei sempre ao seu lado, especialmente num momento tão delicado. O comportamento desumano, displicente, egoísta e egocêntrico, histórico e com essa necessidade de demonstração de poder e autoafirmação masculina é de envergonhar qualquer indivíduo com alguma noção de maturidade. Penso que tem coisas na vida que são livramentos.” Ivete continua dizendo que Nala, nome escolhido por Iza para a filha, nascerá sabendo quem é a mãe dela. “Em outro ângulo vejo quão ingênuo é um homem que tem a oportunidade de estar ao lado de uma mulher como você e não aproveitar para aprender e buscar crescer junto. Amiga querida, você é uma potência e sua filha chegará ciente de que veio ao mundo nos braços da mulher certa!” Celebridades, como Sandy, Ana Hickman, Mais, Claudia Raia e Fabio Junior fizeram questão de responder à publicação de Ivete com mensagem de apoio a Iza. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post ‘Tem coisas na vida que são livramentos’, fala Ivete Sangalo em apoio a Iza apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.