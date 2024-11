Terceiro filme da saga “Duna” deve estrear antes do previsto De acordo com o Deadline, o diretor canadense, Denis Villeneuve, já está trabalhando no roteiro da sequência, intitulada de “O Messias... Portal Correio|Do R7 18/10/2024 - 13h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Reprodução/ IMDB) De acordo com o Deadline, o diretor canadense, Denis Villeneuve, já está trabalhando no roteiro da sequência, intitulada de “O Messias de Duna” , que vai adaptar o segundo livro da saga de Frank Herbert. “Digamos que pensei que depois da Parte Dois eu faria uma pausa, voltaria para a floresta e ficaria na floresta por um tempo para me recuperar. Mas a floresta não combinava comigo e eu voltava para trás da câmera mais rápido do que pensava. Mas isso é tudo que posso dizer”, afirmou. O filme pode chegar ao cinemas em 2026 finalizando o arco do personagem Paul Atreides interpretado pelo ator o Timothée Chalamet e trazendo de volta Zendaya, Florence Pugh e Anya Taylor-Joy. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Terceiro filme da saga “Duna” deve estrear antes do previsto apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.