Terminam nesta segunda (11) as inscrições para concurso público da UFCG

(Foto: Divulgação/UFCG)

Termina nesta segunda-feira (11) as inscrições para o concurso público da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). O concurso garante 151 vagas de técnico-administrativos em Educação, distribuídas em 38 cargos para níveis fundamental, médio/técnico e superior.

As inscrições serão realizadas por meio eletrônico, no site da instituição. As taxas de inscrição serão no valor de R$ 100, R$ 120 e R$ 150.

As provas objetivas acontecerão no dia 2 de fevereiro de 2025, nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras e Patos. Os salários vão de R$ 3.120,13 a R$ 5.556,92 – podendo ainda ser acrescidos de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL COMPLETO

De acordo com a instituição, os aprovados poderão ser nomeados para atuar no cargo em qualquer um dos sete campi da instituição, localizados nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé.

