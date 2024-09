Portal Correio |Do R7

(Foto: Reprodução/afiliada da rede ABC)

Um tiroteio na Apalachee High School, na cidade de Winder, na Geórgia, deixou pelo menos dois mortos e vários feridos.

Uma pessoa foi presa. Ambulâncias, viaturas da polícia local e do FBI estão na Apalachee High School. Ainda não se sabe quantas pessoas estiveram envolvidas no tiroteio. Segundo a CNN dos Estados Unidos, hospitais locais estão recebendo pacientes com feridas de bala.

Casa Branca falou sobre tiroteio. Em nota, a porta-voz Liz Sherwood-Randall disse que o governo Biden “continuará em coordenação com as autoridades federais, estaduais e locais à medida que recebermos mais informações.”

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Tiroteio em escola nos EUA deixa dois mortos e vários feridos, diz TV apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.