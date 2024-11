TJ adia audiência de Fernando cunha lima

Médico pediatra Fernando Cunha Lima (Foto: TV Câmara/Reprodução)

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) adiou nesta terça-feira (29) a audiência de instrução de Fernando Cunha Lima, acusado de abusar sexualmente de crianças durante consultas.

O relator do processo, Ricardo Vital de Almeida, informou que o adiamento ocorreu a pedido da defesa de Cunha Lima, que alegou a impossibilidade de comparecimento dos advogados à sessão.

O portal Correio tentou contato com a assessoria do TJPB, mas não obteve retorno sobre a nova data da audiência.

Entenda o caso:

O inquérito policial aponta uma padronização na forma do médico agir para praticar os abusos. Diversas denúncias evidenciaram que Fernando Cunha Lima tinha o hábito de entregar a recita médica no inicio da consulta. De acordo com os pais das crianças, a letra do pediatra é muito difícil de ler, e enquanto eles estariam tentando ler a receita, supostamente aconteciam os abusos.

O caso veio à tona, após a mãe de uma criança de nove anos denunciar o crime de abuso sexual praticado contra a filha. Após essa denúncia, diversas famílias também prestaram depoimento contra o pediatra.

Uma das denúncias, foi feita pela própria sobrinha do médico, Gabriela Cunha Lima, que afirmou em entrevista à TV Correio, que sofreu abuso do tio há mais de 30 anos.

