Tom Cavalcante fala sobre estreia do ‘Acerte ou Caia!’ no Domingo Espetacular deste final de semana (4)

Tom Cavalcante recebeu Carolina Ferraz na casa dele, em São Paulo, para falar da estreia do Acerte ou Caia!, no Domingo Espetacular que vai ao ar neste final de semana (4).

Em um bate-papo descontraído, ele fala sobre as expectativas do novo programa, que estreia na RECORD no dia 18 de agosto, e relembra grandes momentos da carreira. O apresentador também mostra um lado menos conhecido: a vida em família e a experiência de viver nos Estados Unidos em uma temporada dedicada ao sonho de fazer cinema.

O humorista ainda relembra grandes parceiras na TV, como com o ícone Chico Anysio. “Nos últimos dez anos de vida dele, a gente bola o Chico PONTO Tom. Que era o espetáculo aonde eu me apresentava como Tom e ele como Chico”, conta. E completa: “De tudo o que eu tinha aprendido com o Chico, esses dez anos foram a pós-graduação”.

Sobre a volta à TV, Tom dá um breve spoiler de seu papel conduzindo o Acerto ou Caia!, programa em que os participantes devem acertar as questões para ganhar um prêmio ou… cair em um buraco e perder a chance de vencer o desafio.

Malvino Salvador

A repórter Paloma Poeta entrevista o ator, empresário e lutador Malvino Salvador. No bate-papo, ele fala sobre a nova fase na carreira: depois de quase trinta anos, ele voltou aos tatames com tudo e acaba de vencer uma competição. Na conversa, ele abre o jogo sobre como consegue conciliar tantos talentos ao mesmo tempo. O artista fala da realização da vida em família, dos novos desafios no jiu-jítsu e da carreira como ator. Ele ainda comenta a fama de galã: “Não me incomoda, pelo contrário, me sinto lisonjeado. Isso nunca me incomodou com relação: ‘Ah, estão escolhendo o Malvino para fazer um personagem com o rótulo de galã. Não, porque eu falei assim, como é que eu posso pegar esse personagem aqui e fazer dele uma mistura que seja interessante, que possa trazer humanidade”.

Mágica inédita no Brasil

Um mestre do ilusionismo capaz de enganar os olhos e até a mente dos mais atentos. O Domingo Espetacular convidou o mágico argentino Juan Duran a levar o talento dele para as ruas, com um número nunca visto no Brasil e realizado apenas uma única vez em todo o mundo. Ele promete teletransportar quatro pessoas de uma cabine para outra, com distância de três metros uma da outra.

Zé Felipe faz surpresa para fã mirim

Os bastidores de um encontro emocionante. Um superfã de Zé Felipe, o pequeno Luís Felipe, de oito anos, ficou conhecido com vídeos em que aparece cantando e dançando as músicas do cantor. Ele admira tanto o artista que o ídolo foi o tema de sua festa de aniversário. Mas agora chegou a vez do próprio artista retribuir tanto carinho. O garotinho não sabe, mas o Domingo Espetacular promove um encontro emocionante entre os dois. A reportagem é de Ingrid Griebel.

Cintura de Barbie – Cirurgia polêmica

O Domingo Espetacular entra na polêmica da cirurgia para ter uma cintura de boneca. Mulheres estão mudando as costelas de lugar para parecerem mais magras. A repórter Patrícia Ferraz explica quais os riscos desse procedimento.

Brasileiro faz sucesso nos EUA com treino diferente

A repórter Tina Roma encontra nos Estados Unidos um brasileiro que tem feito sucesso na internet com loucuras na academia. Lucas da Silva ficou famoso pelos vídeos em que aparece treinando de um jeito muito diferente, e ele conta o segredo para que os desafios pareçam tão fáceis.

Polícia descobre novo esquema de assalto a banco

A operação que desmontou um novo esquema de assalto a bancos: o repórter Lúcio Sturm revela que criminosos se disfarçaram de técnicos e moradores de rua conseguiram levar quase R$ 1 milhão. No Domingo Espetacular, confira o passo a passo da investigação e quem são os suspeitos que ostentavam luxo nas redes sociais.

O Domingo Espetacular, com Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45.

