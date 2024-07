Portal Correio |Do R7

Tom Cruise fica pendurado em avião de cabeça para baixo em filmagens do novo ‘Missão Impossível’ As façanhas de Tom Cruise com aeronaves parecem não ter fim. A imprensa britânica revelou fotos em que o ator gravava pendurado em...

(Foto: Reprodução/Instagram/@MailOnline)

As façanhas de Tom Cruise com aeronaves parecem não ter fim. A imprensa britânica revelou fotos em que o ator gravava pendurado em um avião voando de cabeça para baixo enquanto filmava cenas de tirar o fôlego para o próximo filme da franquia Missão Impossível. A imagem foi publicada em reportagem do Mirror.

O astro de Hollywood, de 62 anos, não parecia usar um paraquedas enquanto se segurava na aeronave durante a manobra. Fotos obtidas pelo Mirror mostram o momento em que o avião, com hélice amarela, girou, deixando Tom agarrado à asa.

A equipe de Missão Impossível: Acerto de Contas – Parte 2 assistiu à cena enquanto o biplano Stearman voava perto de um helicóptero para a filmagem assustadora em Oxfordshire, na Inglaterra. Cruise foi acompanhado pelo vilão do filme, interpretado pelo ator Esai Morales.

Acredita-se que o piloto será removido digitalmente da cena quando o filme for lançado, já que ele está vestido de verde. “Quando o avião vira de cabeça para baixo, Cruise – que não parecia estar usando um paraquedas – fica pendurado nele”, disse uma fonte ao Mirror.

“Os personagens pareciam estar filmando uma cena de luta, onde eles brigam um com o outro antes do avião virar de cabeça para baixo. O piloto estava vestido todo de verde, sugerindo que ele será removido da cena, e Cruise e Morales serão os únicos no avião.”

Reconhecido mundialmente por seu papel inesquecível em Top Gun, Tom Cruise possui habilitação de piloto licenciado desde 1994, com qualificações para aeronaves multimotor e habilidades de voo de helicóptero. O ator possui uma coleção de aviões, incluindo um caça P-51 Mustang antigo da Segunda Guerra Mundial e um jato Gulfstream IV G4.