Tombamento de carreta interdita trecho da BR-101 no Acesso Oeste, em Bayeux Uma carreta que transportava tratores tombou, no início da tarde desta quarta-feira (30), na BR-101, próximo ao Acesso Oeste, em Bayeux... Portal Correio|Do R7 30/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 30/10/2024 - 16h09 ) twitter

Uma carreta que transportava tratores tombou, no início da tarde desta quarta-feira (30), na BR-101, próximo ao Acesso Oeste, em Bayeux. De acordo com a PRF, o motorista tentava pegar o retorno no sentido Campina Grande, quando o veículo tombou. De acordo com testemunhas, ele tentou desviar de outro veículo, quando acabou saindo da pista. No momento, o retorno segue totalmente interditado, assim como a faixa da esquerda da rodovia. Não há previsão para liberação. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Tombamento de carreta interdita trecho da BR-101 no Acesso Oeste, em Bayeux apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.