TRE-PB faz alerta para mensagem falsa sobre convocação de mesários

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) alerta para um suposto golpe que está sendo aplicado com o intuito da obtenção de dados pessoais, usando o nome da Justiça Eleitoral.

A mensagem falsa informa que os convocados para atuar como mesários nas Eleições 2024 devem acessar um link fraudulento, supostamente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para fornecer dados pessoais, como o número do CPF.

Ainda de acordo com o TRE-PB, a convocação dos colaboradores para as Eleições Municipais 2024 terminou no dia 7 de agosto. No entanto, pode haver novas convocações caso seja necessária alguma substituição. Neste caso, o TRE-PB faz a convocação pelo WhatsApp.

Para a confirmação dos mesários convocados, é preciso acessar a área do(a) mesário(a), diretamente no site oficial do Tribunal, que tem o seguinte endereço eletrônico: https://www.tre-pb.jus.br/.

