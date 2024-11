TRE-PB julga habeas corpus de Lauremília Lucena nesta quarta-feira (13)

Portal Correio |Do R7

Lauremília Lucena (Foto: Reprodução)

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) deve julgar, nesta quarta-feira (13), o pedido de habeas corpus feito pela defesa da primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena.

Os advogados alegam que a aplicação das medidas cautelares impostas à ela – fruto da Operação Território Livre, que investiga a atuação do crime organizado nas eleições municipais, não fazem mais sentido com o fim do processo eleitoral.

Lauremília foi um dos alvos da operação, mas obteve liberdade com a condição de cumprir algumas medidas, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

