Trecho da BR-230 entre João Pessoa e Campina Grande é interditado pelo DNIT O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) interditou parcialmente, nesta segunda-feira (14) um trecho da rodovia... Portal Correio|Do R7 14/10/2024 - 18h48 (Atualizado em 14/10/2024 - 18h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) interditou parcialmente, nesta segunda-feira (14) um trecho da rodovia BR-230 do KM 81 ao KM 82, sentido João Pessoa/Campina Grande. Segundo o DNIT, as obras começaram e o local deve permanecer interditado até a próxima quinta (17). As obras serão realizadas em um trecho próximo ao distrito de Cajá, na Paraíba. O objetivo da interdição é a realização do serviço de fresagem e recomposição do pavimento. Para evitar acidentes, o departamento orienta os condutores que tenham atenção ao tráfego e respeitem as leis de trânsito. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Trecho da BR-230 entre João Pessoa e Campina Grande é interditado pelo DNIT apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.