Trecho da BR-230 entre João Pessoa e CG será interditado pelo DNIT, nesta quarta (30) Um trecho da BR-230, entre Campina Grande e João Pessoa, vai ser interditado nesta quarta-feira (30). De acordo com o Departamento... Portal Correio|Do R7 29/10/2024 - 17h48 (Atualizado em 29/10/2024 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um trecho da BR-230, entre Campina Grande e João Pessoa, vai ser interditado nesta quarta-feira (30). De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes da Paraíba (DNIT-PB) serão feitas para obras de reabilitação sobre o Rio Patú e o Rio Cajá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os trechos vão ao limite do município de Riachão do Poço com Caldas Brandão e à primeira Lombada Eletrônica no município de Caldas Brandão, na faixa da direita. A expectativa é que as obras sejam concluídas na próxima sexta-feira (1º), quando o trecho será liberado. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Trecho da BR-230 entre João Pessoa e CG será interditado pelo DNIT, nesta quarta (30) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.